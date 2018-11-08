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По вине пьяных лихачей 12 приморцев получили травмы

По вине пьяных лихачей 12 приморцев получили травмы

Источник фото: УГИБДД УМВД по Приморскому краю

С 1 по 5 мая в регионе зарегистрировано 7 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю, по вине пьяных лихачей 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 9 автотранспортных средств. Автоаварии, спровоцированные любителями пьяной езды, отмечены в городах Владивосток, Дальнегорск, Артем, Лесозаводск, Партизанск, а также в Красноармейском и Кавалеровском районах. Пик «пьяных» дорожно-транспортных происшествий пришелся на субботу, на промежуток времени с 01.00 до 03.00 и с 17.00 до 18.00.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекцией продолжена практика проведения массовых проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Так, в период 1 по 5 мая сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 223 нетрезвых водителей.

Приморцев просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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