Задерживали в трех районах: приморцам не удастся избежать наказания

За прошедшие выходные дни в регионе отстранено от управления 127 нетрезвых автомобилистов, сообщают «Вести:Приморье».

С 12 по 14 июня сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 127 водителей, севших за руль с признаками алкогольного опьянения. Во Владивостоке, Арсеньеве, а также Пограничном районе задержаны водители, совершившие данное правонарушение повторно, им грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Приморского края.

В период выходных дней алкогольное опьянение стало причиной 11 ДТП. Погибших нет, однако 5 человек получили травмы. Повреждено 21 транспортное средство. Автомобильные аварии с пострадавшими зарегистрированы в городах Владивосток, Партизанск, а также в Спасском районе.

В ведомстве напомнили, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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