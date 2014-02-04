Туристы из Приморья застряли в Гонконге (видео)

Приморцы, оказавшиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, вынуждены возвращаться домой через Москву. В распоряжении «Вести:Приморье» оказались кадры, которые сняты в международном аэропорту Гонконга. Там группа туристов из Приморья, возвращавшиеся с отдыха на острове Бали, столкнулась с проблемой отмены рейса во Владивосток.

Авиакомпания предложила возвращаться во Владивосток через Москву. Сейчас путешественникам предстоит десятичасовой перелет из Гонконга в Москву, а потом долгая дорога во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]