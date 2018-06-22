Вывозной рейс из Сеула доставил во Владивосток более 200 россиян

2 июня во Владивосток прилетел спецборт, который вывез из Южной Кореи граждан Российской Федерации. Рейс, организованный «Аэрофлотом», доставил в столицу Приморья около двух сотен человек, после чего отправился в Москву с другими застрявшими пассажирами.

Как сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на Vl.ru, самолёт Boeing-777-300ER (рейс AFL251) вылетел из Сеула в 13:00 по местному времени и прибыл во Владивосток в 17:26. C борта высадили часть пассажиров, после чего оставшиеся полетели дальше – в Москву.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, на рейс изначально зарегистрировались 389 человек. Около 210 вышли через терминал после посадки во Владивостоке. Из них более 70 граждан – жители Приморья. Часть пассажиров доставят из Владивостока в Хабаровский край и Амурскую область, остальных разместят в обсерваторе.

После прилёта пассажиры прошли проверку в службе санитарно-карантинного контроля, в ходе которой была проведена двойная термометрия, после чего граждан отправили на 14-дневную самоизоляцию. Как неоднократно писал VL.ru, гражданам необходимо находиться две недели на карантине на территории своей жилплощади, исключая контакты с окружающими. Жители других субъектов РФ и приморцы, у которых нет возможности соблюдать самоизоляцию дома, по распоряжению главного государственного санитарного врача, направляются под наблюдение медиков в обсерваторы.

Напомним, вывозные рейсы для застрявших в других странах россиян продолжаются. 19 апреля 123 гражданина РФ вернулись во Владивосток из Токио. 22 апреля 178 приморцев доставил домой рейс из Бангкока. 25 апреля прибыли рейсы с острова Бали и Южной Кореи – каждый с более чем сотней россиян на борту. 2 мая 48 соотечественников вернули из Шанхая. 5 мая прилетели более 80 россиян из Вьетнама. 7 мая в Приморье прибыли 260 человек из Токио. 19 мая во Владивосток прибыл рейс из Бангкока с более чем двумя сотнями пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]