Вывозной рейс из Шанхая доставил во Владивосток более 120 россиян 

Сегодня, 7 сентября, в аэропорт Владивостока прибыл вывозной рейс из Китая. Специальный борт доставил более 120 граждан Российской Федерации, которые длительное время не могли вернуться из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, очередной рейс по вывозу россиян из-за рубежа был организован авиакомпанией S7 Airlines. По данным онлайн-табло, самолёт Airbus 320 neo вылетел из Китая в 02:32 по местному времени и совершил посадку во Владивостоке в 07:34.

Согласно списку Минкомсвязи, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, были согласованы заявки на более чем 120 пассажиров.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В Приморье специальные вывозные рейсы по новым правилам начали прибывать со 2 апреля. Каждый из них доставляет около сотни соотечественников в Приморье. Граждане возвращаются из Таиланда (Пхукет и Бангкок), Южной Кореи (Сеул), Японии (Токио), Вьетнама, Индонезии (Бали), Филиппин и КНР (Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]