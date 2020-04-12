125 человек прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Гонконга и Гуанчжоу

3 июня в 23:44 во Владивосток прибыл вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу с 365 россиянами на борту. 125 человек высадились в приморской столице, 240 пассажиров отправились в московский Шереметьево.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, во Владивостоке рейс «Аэрофлота» 7213 Гонконг – Гуанчжоу – Владивосток – Москва сел в 23:44. Уже в 1:55 4 июня борт с оставшимися пассажирами отправился в Шереметьево.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

30 марта Россия полностью закрыла границы, а с 4 апреля вывоз граждан РФ из других стран стали организовывать заранее и по спискам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]