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Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с россиянами на борту прибыл из Токио во Владивосток, далее он полетит по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, самолет вылетел позже намеченного - в 12.52 местного времени - и прибыл в 15.45.
Как сообщили региональном оперативном штабе по коронавирусу, 222 прибывших – транзитные пассажиры.

«В одном из обсерваторов во Владивостоке будут размещены 22 человека. Остальные самоизолируются по месту жительства», – отметили в штабе.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.   


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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