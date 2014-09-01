Во Владивосток прибыл рейс, доставивший застрявших в Токио россиян

Самолет авиакомпании "Аврора" с россиянами на борту прибыл из Токио во Владивосток.

Ранее сообщалось, что этим рейсом во Владивосток вернутся до 128 человек.

Борт вылетел из Токио позже запланированного и прибыл во Владивосток в 17.55, - сообщает РИА Новости.



Напомним, этим рейсом прибыли и 20 с лишним вахтовиков, которые 10 дней с 9 апреля жили в аэропорту Ханэда в Токио. Они приехали в Японию на работу от разных компаний еще в январе-феврале и должны были вернуться домой 9 апреля, но рейс авиакомпании S7 во Владивосток был отменен. С тех пор они оставались в аэропорту Ханэда. В течение этого времени им оказывали помощь как россияне, проживающие в Токио постоянно, так и российская дипмиссия и администрация японского аэропорта, снабжая их продуктами, водой, спальными мешками, масками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]