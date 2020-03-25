123 россиянина отправлены вывозным рейсом из Токио во Владивосток

Вывозной рейс, вылетевший во Владивосток из Токио, забрал на родину на своем борту 123 пассажира, сообщает "Вести: Приморе" со ссылкой на РИА Новости. Авиалайнер принадлежит компании "Аврора".

Все пассажиры, которые приехали в аэропорт, смогли благополучно зарегистрироваться и сели в самолет. Дождались и тех, кто опоздал, таких оказалось около 7 человек.

Ранее в телеграм-канале Минкомсвязи сообщалось, что вылет рейса SHU5481 Токио — Владивосток запланирован на 19 апреля 2020 в 14.05 по местному времени. Указывалось также, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе.



Отмечается, что этим рейсом улетели и 20 с лишним вахтовиков, которые 10 дней с 9 апреля жили в аэропорту Ханэда в Токио. Они приехали в Японию на работу от разных компаний еще в январе-феврале и должны были вернуться домой 9 апреля, но рейс авиакомпании S7 во Владивосток был отменен. С тех пор они оставались в аэропорту Ханэда. В течение этого времени им оказывали помощь как россияне, проживающие в Токио постоянно, так и российская дипмиссия и администрация японского аэропорта, снабжая их продуктами, водой, спальными мешками, масками. Переезжать в недорогую квартиру они отказались из опасений, что проблему посчитают решенной и о них забудут, а также из-за того, что многие из них так и не получили деньги от государства и снимать, пусть и очень дешевое жилье, им попросту не на что.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]