Эвакуация приморцев из Японии запланирована на 21 апреля

Российские граждане, находящихся в Стране восходящего солнца, будут эвакуированы в Приморье. По предварительным данным, борт авиакомпании «Сибирь» выполнит полет из Токио во Владивосток во вторник, 21 апреля. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, для этого приморцам, желающим вылететь на Родину, необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг и зарегистрироваться в списках Минкомсвязи РФ.

Как отметил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков со ссылкой на Минтранс России, рейс из Токио запланирован на 7.05 по московскому времени. На борту, вместимостью 120 пассажиров, граждан доставят во Владивосток.

«Борт из Токио, который доставит наших земляков, продолжит серию эвакуационных мероприятий. Так, на прошлой неделе нам удалось вернуть на Родину из Республики Корея более 30 жителей нашего региона. Уже завтра, 18 апреля, рейсом из Бангкока также прибудут 200 россиян. В течение 14 дней после прибытия всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин», – отметил вице-премьер краевого Правительства.

Кроме того, назначена еще одна дата рейса из Королевства Таиланд. Дополнительный борт вылетит за гражданами нашей страны уже в среду, 22 апреля. На бору самолета авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек.

Константин Шестаков добавил, что дата и время рейсов могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Чтобы вернуться на Родину, необходимо выполнить ряд обязательных условий: заполнить анкету на портале Госуслуг и зарегистрироваться в списках Минкомсвязи РФ, которые подлежат дополнительной проверке. С видеоинструкцией можно ознакомиться здесь.

Кроме того, если гражданин не зарегистрирован на портале, создана упрощенная форма авторизации. Если россиянин является клиентом одного из банков – Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк – он может создать учетную запись на «госуслугах» в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных сразу появится подтвержденная учетная запись на портале без необходимости очного посещения отделения банка или центра обслуживания.

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]