178 приморцев эвакуировали домой из Таиланда

Еще один рейс из Бангкока приземлился в аэропорту Владивостока в 21.00 в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» (S7), благодаря проведенной эвакуации, вернулись 178 приморцев, включая детей.

В ближайшие две недели, прилетевшие этим рейсом, будут соблюдать режим самоизоляции на дому.

КАк сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, в обсерватор “Ритм-10” будут размещены 42 человека – пассажиры, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники правопорядка.

Следующая эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг.

Напомним, ранее благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям жители региона смогли вернуться домой из Республики Корея, Королевства Таиланд и Японии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]