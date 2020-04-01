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46 вернувшихся приморцев поместят в обсерватор «Сахарный ключ»

46 вернувшихся приморцев поместят в обсерватор «Сахарный ключ»

Рейс из Бангкока, выполненный авиакомпанией «Россия», приземлился в аэропорту Владивостока утром во вторник, 19 мая, сообщают «Вести:Приморье». На борту самолета - 408 человек, 207 из которых жители Приморского края.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, все остальные, а это 201 человек – транзитные пассажиры.

«В обсерваторе «Сахарный ключ» во Владивостоке будут размещены 46 человек. Большая часть прибывших приморцев будет соблюдать обязательный 14-дневный карантин по месту жительства», – добавили в штабе.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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