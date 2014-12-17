Очередной вывозной рейс из Шанхая во Владивосток намечен на 30 апреля

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 30 апреля планирует выполнить специальный чартерный рейс для вывоза российских граждан из Шанхая во Владивосток, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.



По данным авиаперевозчика, рейс 5477 по маршруту Шанхай – Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45, прилет во Владивосток в 19.00.



Рейс организуют для возвращения россиян в РФ, он будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Китая, отмечают в авиакомпании.



Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.



С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]