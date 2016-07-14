Россиян вывезут чартерными рейсами из Токио и Пхукета во Владивосток
Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», 9 июня 2020 года планирует выполнить чартерные рейсы для вывоза российских граждан из Токио (аэропорт Нарита) и Пхукета (Таиланд) во Владивосток.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аврора», данные рейсы организуются по распоряжению Правительства РФ в целях возвращения российских граждан на территорию России и будут выполнены после получения соответствующих разрешений от авиационных властей всех участвующих государств. Рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел.
Рейс 5481 вылетит из Токио 9 июня в 14.05, прилетит во Владивосток в этот же день в 17.25.
Рейс 5495 вылетит из аэропорта острова Пхукет в 21.00, прилетит во Владивосток 10 июня в 09.15.
Время выполнения рейсов указано местное.
По всем вопросам необходимо обращаться в контакт-центр «Авроры» по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
Телефон контакт-центра для международных звонков: +7 (4242) 462-288.
*Расписание рейсов может быть изменено в зависимости от согласования с властями.
Комментировать: