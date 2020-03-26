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Россиян планируют эвакуировать из Токио во Владивосток 19 апреля

Россиян планируют эвакуировать из Токио во Владивосток 19 апреля

Источник фото: AmurMedia

Граждан России, которые проживают в ДФО, планируют вывезти из Токио во Владивосток 19 апреля, а не 21 апреля, как сообщалось ранее. Тех, у кого были куплены билеты любой российской авиакомпании, берут на борт бесплатно - для регистрации надо заполнить анкету на портале «Госуслуг», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщает Посольство РФ в Японии в социальных сетях, вылет рейса № SHU5481 Токио - Владивосток запланирован на 19 апреля в 14:05 по местному времени из аэропорта Нарита, терминал 1. Этот перелёт возможен только для граждан России, которые проживают в регионах Дальневосточного федерального округа.

Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс при помощи специального раздела на портале «Госуслуг». На основании этих данных и будут формироваться списки пассажиров на вывозной рейс. При этом организаторы перевозки предупреждают, что количество мест на борту ограничено.

Те, кто уже приобретал билет из Японии в Россию на рейс любой российской авиакомпании и не сдал его, полетят бесплатно. Во всех остальных случаях перелёт будет осуществляться на платной основе. Затем, согласно распоряжению главного государственного санитарного врача, приморцы должны будут провести 14 дней дома на карантине, а жителей иных регионов отправят в один из обсерваторов.

Отметим, ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что рейс авиакомпании «Сибирь» сможет вывезти из Японии до 120 соотечественников. Правда, была названа дата 21 апреля - теперь эти данные устарели. Новая дата вылета рейса из Токио во Владивосток — 19 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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