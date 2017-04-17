Часть пассажиров вывозного рейса во Владивосток осталась в Токио

Российские авиакомпании продолжают выполнять репатриационные рейсы из-за рубежа. Сегодня «дочка» «Аэрофлота», региональный перевозчик «Аврора» выполнил рейс 5481 по чартерной программе из Токио во Владивосток.

Самолет, вылетев в 14.20 из токийского аэропорта Нарита, приземлился в 17.05 в международном аэропорту Владивостока. Бортом Airbus 319 во Владивосток прибыло 99 пассажиров, проживающих в разных регионах Дальнего Востока.

Сотрудники посольства оказали содействие в организации данного рейса и оформлении соотечественников в аэропорту.

До последнего на портале «госуслуги» на этот рейс шла регистрация среди дальневосточников, застрявших по тем или иным причинам в Стране восходящего солнца. Те, у кого был билет «Авроры» или «Аэрофлота», указывали номер. Безбилетные пассажиры могли купить билет по цене 24260 иен для взрослого и 18350 иен для ребенка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт smnews.ru.

По Телеграмм-каналу на сайте Минкомсвязи видно, что на 8 июня на 20.00 в списке было 128 человек, которые зарегистрировались на этот рейс, но при этом 22 человека позже отказались вылетать. Где-то «потерялись» еще несколько пассажиров. В результате на родину вернулось 99 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]