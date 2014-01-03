Попросился пожить и «вляпался» в историю житель Черниговского района

Полицейские задержали в Уссурийске подозреваемого в кражах мобильных телефонов, сообщают "Вести:Приморье".

Жительницы Уссурийска обратились в полицию с заявлением о краже у них мобильных телефонов. Сумму причиненного ущерба уценили более чем в 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что заявительницы находились в гостях у знакомой в Уссурийске, где выпивали горячительные напитки.

В компании женщин находился временно проживающий у хозяйки новый знакомый. В какой-то момент дамы не обнаружили у себя телефонов. Мужчины также в квартире не оказалось.

В ходе проведения розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался ранее судимый 29 – летний житель Черниговского района.

В отделе полиции задержанный признался в том, что похитил телефоны, пояснив, что один из них потерял, второй продал, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следствием возбуждено уголовное дело (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, отметили в пресс- службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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