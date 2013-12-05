Тигры осваивают новый регион Приморья - Синий Хребет в Спасском районе

Закончился первый этап государственного мониторинга амурского тигра на территории Приморского края, который проводят специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, — передают «Вести: Приморье» по данным WWF.

Согласно государственной методике оценки численности амурского тигра в периоды между фронтальными учетами хищников на территории юга Дальнего Востока России проводится ежегодный мониторинг тигра на модельных площадках.

Уже 24 года в такую работу включены площадки в юго-западной части Приморья, Уссурийская площадка, захватывающая Уссурийский заповедник с прилегающими территориями, Лазовская, Ольгинская, Дальнереченская, Чугуевская и Тернейская. С недавних пор эта система мониторинга дополнилась еще одной, Спасской площадкой, расположенной на Восточном Синем хребте в пределах Анучинского и Спасского районов Приморского края.

Работу по мониторингу состояния группировки тигров на Спасской площадке организовал специалист-эксперт министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ППК Борис Викторовский совместно с охотпользователями охотничьих хозяйств «Фауна», «Синегорье», «Яковлевский РЗОП». В течение четырех дней специалисты обследовали здесь 15 маршрутов общей протяженностью более 200 километров.

«Вот уже третий сезон мы делаем мониторинг на Спасской площадке. Сначала было 7-8, в прошлом году – 10, и в этом году, на первом этапе, —11 тигров. Но, думаю, что мы еще не нашли как минимум двух самок с тигрятами. И обнаружим их следы пребывания, возможно, на втором этапе мониторинга в конце февраля», — сказал Викторовский.

«Если еще восемь лет назад численность тигра на этом участке равнялась практически нулю, за исключением редких одиночных заходов зверя из центрального Сихотэ-Алиня, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Одиннадцать особей в этом сезоне – очень хороший результат для такой изолированной территории. Тигры здесь полноценно живут, отмечаются самки с тигрятами, а это главный показатель устойчивости группировки хищников. Но самое главное для меня то, что копытных теперь хватает и для охотников, и для тигров. То есть, найдено понимание, что компромисс между ведением охотничьего хозяйства и сохранением редкого хищника планеты возможен», — комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ.

По данным Центра «Амурский тигр», численность популяции тигра в России стабильна и последние 5 лет имеет тенденцию к росту и сейчас оценивается в 580-600 особей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]