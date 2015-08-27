Борис Кубай назвал дату победы весны над зимой (видеокарта)





Борис Кубай наглядно показал на видеокарте, как будет складываться ситуация с погодой в регионе, —передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

— Борис Викторович, как и ожидалось, в Приморье похолодало. Долго ли еще продержатся приличные ночные морозы?

– Похолодание в Приморье произошло в результате усиления азиатского антициклона, который своей циркуляцией стал нагнетать более холодный воздух с севера. Чтобы похолодание было длительным, необходимо чтобы антициклон со временем, как минимум, не ослабевал и не смещался на юг, не изменяя направления переноса воздушных масс и сохраняя процесс нагнетания холода с севера на юг.

С помощью одной из математических моделей давайте попытаемся вместе отследить дальнейшую судьбу антициклона. На представленном видео мы видим, что в период с 6 по 10 февраля антициклон, ослабевая, будет пытаться бороться за свою живучесть и за господство над территорией Приморья.

Но 9 февраля его слегка «подкосит» небольшой циклон, с которым, кстати, может быть связан и небольшой снег. И, хотя 10 февраля антициклону удастся одержать кратковременную победу, восстановившись над Приморьем, 11 февраля, он окажется «сброшенным» в Японское море, в результате чего резко изменится характер атмосферной циркуляции: в Приморье начнет поступать воздушная масса с теплого юго-запада.

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: в период с 7 по 10 февраля не стоит ожидать усиления морозов, а за счет трансформации воздуха в нашем регионе температура будет плавно повышаться. 11 февраля в результате смены господствующего направления ветра с северного на южный, юго-западный, температура в Приморье резко повысится до положительных значений.

— Можно ли сказать, что с 11 февраля в Приморье будет положено начало весенним процессам?

– В принципе сказать о первом весеннем звоночке можно, но давайте продолжим смотреть вторую часть видео, где продемонстрирован процесс изменения температуры воздуха в нижней тропосфере.

В ночь на 6 февраля над территорией Приморья в нижней тропосфере преобладала температура -24°С при сильном северном ветре. Через сутки она повышается уже до -16…-20 °С, к 9 февраля – до -12…-14 °С, к 11 февраля до -2…-4 °С, а к 12 февраля до 0 °С. К этому времени у поверхности земли плюсовая температура будет практически повсеместно.

— Но, скорее всего, это тепло будет недолгим?

– Вы правы. Хотя возможности данной математической модели ограничены временем в 192 часа (8 суток), можно предположить, что появившийся над территорией Забайкалья очаг холода может частично задеть Приморский край ориентировочно к середине второй декады февраля. Не будем сбрасывать со счетов и циклон, который может зародиться над Желтым морем и ориентировочно 13-14 февраля пройти над Японским морем, слегка задев Приморский край небольшим снегом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]