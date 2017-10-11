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Женщине отказали в свидании с заключенным из-за «запрещенки»

Женщине отказали в свидании с заключенным из-за «запрещенки»

Источник фото: mforum.ru


Телефон для осужденного пыталась пронести на свидание в колонию жительница Приморского края, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ГУФСИН.

По прибытию на длительное свидание сотрудник ИК-27 ознакомил гражданку Ш. об административной ответственности за передачу запрещенных предметов под роспись. Женщина наличие запрещенных предметов отрицала. Однако при досмотре ее сумки с личными вещами сотрудники обнаружили и изъяли сотовый телефон с сим-картой, который гражданка намеревалась пронести на режимную территорию. 

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, в свидании ей было отказано. 

Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000   до 5000  рублей. 

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что Подельника Игоря Пушкарева отправляют в ИК-27 в Волчанцы

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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