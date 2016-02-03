Более 16 млн. рублей украла сотрудница банка у его клиентов

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Россиипо г. Владивостоку, 33-летняя жительница Владивостока, устроилась на работу в банковское учреждение на должность руководителя группы клиентского обслуживания операционного офиса. С ней был заключён договор о полной материальной ответственности. Спустя восемь месяцев работы, женщина, используя своё служебное положение, собственноручно от имени клиента банка составила и распечатала заявление и платёжное поручение о переводе денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей на счёт третьего лица, не осведомленного о ее противоправной деятельности.

Далее сотрудница банка стала переводить денежные средства аналогичным способом со счетов других клиентов банка с целью сокрытия совершённого ею преступления. Таким образом с июля по август 2018 года она похитила денежные средства, принадлежащие пяти клиентам банка на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По ходатайству следователя на автомобиль, жилое помещение и банковские счета фигурантки уголовного дела наложен арест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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