В Приморье сотрудница банка украла у клиентов более 17 млн. рублей

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы кредитного учреждения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса «Владивостокский» ПАО Банк «ФК Открытие», используя свое служебное положение, подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денежных средств и в доверенностях на получение денежных средств.

В результате таких действий с июля по август 2018 года фигурантка похитила денежные средства, принадлежащие пяти клиентам банка, на общую сумму более 17 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В качестве обеспечительных мер органом предварительного следствия наложен арест на жилое помещение, банковские счета и автомобиль, принадлежащие обвиняемой и ее близким родственникам.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен банковской организацией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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