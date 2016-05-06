В Приморье сотрудница банка украла у клиентов более 17 млн. рублей
Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы кредитного учреждения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса «Владивостокский» ПАО Банк «ФК Открытие», используя свое служебное положение, подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денежных средств и в доверенностях на получение денежных средств.
В результате таких действий с июля по август 2018 года фигурантка похитила денежные средства, принадлежащие пяти клиентам банка, на общую сумму более 17 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.
В качестве обеспечительных мер органом предварительного следствия наложен арест на жилое помещение, банковские счета и автомобиль, принадлежащие обвиняемой и ее близким родственникам.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен банковской организацией.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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