Столкновение грузовика и Nissan Gloria произошло на кольце Третьей Рабочей во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

По словам очевидцев, водитель грузовика нарушил ПДД, выезжая со стороны Народного проспекта, он не пропустил легковушку.

По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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