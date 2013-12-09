5 млн. рублей от Путина получил ученый из Владивостока (видео)





Лауреатом премии президента в области науки и инновации стал молодой ученый родом из Владивостока, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации столицы ДВ.

Президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами премии в области науки и инновации. Одним из них стал молодой ученый из Владивостока, выпускник Технического лицея Сергей Макаров.

Сергей проучился в лицее пять лет — с 7-го по 11-й классы. Все годы обучения его любимыми предметами были математика и физика. Серьезно и успешно занимался шахматами. Учителя лицея вспоминают Сергея как застенчивого и доброжелательного, но целеустремленного и ответственного ученика.

После успешного окончания лицея поступил в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в Москве. Сегодня Сергею 31 год, он доктор физико-математических наук, и его работа, позволившая ему стать лауреатом президентской премии, посвящена новой платформе для наноразмерных оптических устройств. Его исследования помогут усовершенствовать солнечные батареи и в сотни раз увеличить производительность компьютерных процессоров.

«Очень приятно, что в своей ответной речи президенту наш выпускник вспомнил свою альма-матер — лицей «Технический» города Владивостока и поблагодарил своих учителей», - отмечает директор лицея Татьяна Киселева.

Отметим, что премия составляет 5 миллионов рублей — в этом году она выросла в два раза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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