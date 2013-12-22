«Это была реклама»: власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе





Управление образования разобралось с ситуацией в артемовской школе, директор которой предложила учащимся арендовать шкафчики для одежды, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы городской администрации.

Как следует из ответа пресс-службы Артемовского городского округа, в управлении образования разъяснили, что в кабинетах для учащихся 1-4 классов предусмотрены шкафы-купе для верхней одежды и сменной обуви. На первом этаже оборудованы раздевалки для учащихся 5-11 классов.

«Вместе с тем, индивидуальный предприниматель Полухин Ю.В. предложил установить в образовательном учреждении школьный локер (индивидуальный шкаф) для хранения верхней одежды, спортивной формы, сменной обуви и предметов личной гигиены. Родителям была предложена рекламная продукция для ознакомления», — говорится в сообщении.

По словам чиновников, администрация школы №3 не влияет на мнение родителей.

«Вопрос об установке локеров в дальнейшем будет рассмотрен на родительских собраниях и решение будет приниматься непосредственно родителями», — утверждают представители управления образования.

Подписчица официального инстаграма администрации АГО не согласилась с информацией чиновников: "Речь была об "аренде", а не об установке этих самых шкафчиков))) нам было предложено сдать на шкафы, мы сдали, шкафы установили.....но 300 руб. в месяц.....перебор....", - написала она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]