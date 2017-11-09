Младшеклассникам Артема предложили арендовать у школы шкафчики для одежды





В артемовской школе №3 общая раздевалка предусмотрена только для среднего и старшего звена. Директор нашла выход — сдавать в аренду шкафчики для одежды, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на @artem.news.plus.

В редакцию новостного портала @artem.news.plus обратилась мама ученика младших классов школы №3 города Артема. Она написала, что учащиеся 1-4 классов вынуждены хранить верхнюю одежду в классе.

«Маленькие детки вынуждены каждый день таскать портфели (которые бывают далеко не лёгкие) и впридачу баулы с одеждой и обувью на второй этаж и затем это всё впихивать в один или два шкафа, которые стоят непосредственно в классе. На неоднократные жалобы родителей директор школы придумала сделать детям начальной школы в коридоре индивидуальные шкафчики и брать за это с них аренду в размере 300 рублей в месяц. Идея в целом не плохая, но не каждый же сможет это себе позволить. Да и цена явно завышена», — рассказала родительница.

В школьный чат прислали фото будущей «раздевалки»: шкафчики с кодом — такие показывают в фильмах про американских школьников. Женщина через паблик обратилась к местным властям с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Редакция интернет-издания возмутилась «цинизмом» школьной администрации.

«Очень хотим, чтобы прокуратура города Артёма провела полноценную проверку и выяснила, по чьей вине происходит этот беспредел. Жалоба туда будет направлена уже завтра!», — заявили авторы канала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]