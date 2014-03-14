Вопиющий случай в школьной столовой края обсуждают пользователи социальной сети

Скандальное видео, снятое в средней школе №16 города Артема, обсуждается в Сети. На кадрах показано, что во время обеда один из школьников обнаружил у себя в бутерброде с маслом таракана. Видео опубликовано в Инстаграм-паблике artem.news.plus.

"У меня аппетит пропал", - брезгливо говорит на видео ребенок и бросает бутерброд на стол.

Пользователи социальной сети тут же отреагировали на видео гневными комментариями:

"Ууужааас. Чем там кормят наших детей!", "У меня бы полностью отбило бы кушать в столовой", "Заставьте это жрать ИПэшника,который предоставляет эту услугу и берет деньги с детей".

Между тем некоторые пользователи социальной сети усомнились, что такое может быть в школьной столовой:

"А где гарантия что дети сами его туда не засунули и сняли? Я запросто в это поверю", "Подстава самая настоящая! Сама работаю в школе на кухне.Этого просто быть не может! Детишки наши ещё и не такое вытворить могут.Им бы только в соцсетях пропиариться!", - комментируют подписчики.

Напомним, что сейчас в Приморье родительские комитеты получили право контролировать процесс школьного питания. Об этом шла речь в интервью с начальником отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Приморскому краю Ириной Мулюковой.

Видео - artem.news.plus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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