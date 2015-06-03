Приморский сафари-парк отметил 13-летие и составил "список гордости"





Список достижений составили в Приморском сафари-парке к своему 13-му дню рождения, — сообщают «Вести: Приморье».

«С мая 2006 по 2007 год Дмитрий Мезенцев с помощью сына и одного сотрудника строили первый вольер для оленей. Ставили столбы, натягивали сетку-рабицу. Строил на свои средства, без займов и кредитов. Ночами таксовал во Владивостоке, а днём строил парк. В лесу, где дали землю в аренду для строительства Парка, была местная Шкотовская свалка. Мусор убрали и начали строить вольеры для животных», — начала рассказ о непростом пути парка помощник директора Маргарита Овчинникова.

7 февраля 2007 года парк официально открылся, правда, назывался он «Парк диких копытных». Затем животных стало больше, увеличилось и количество парков для них.

Весной 2010 года открылся Парк гималайских медвежат и Парк красных волков, в следующем году построили Парк птиц.

Первый юбилей отметили закладыванием Парка тигров, в который уже через несколько месяцев привезли жителей. В 13 и 14-м годах у тигров было уже три парка, а в 15-м к ним добавился Парк леопардов.

«Условия содержания леопардов в нашем Сафари-парке лучшие в мире: Парк леопардов в длину 150 метров. В ширину примерно 40 метров. По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе – без решёток перед глазами. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море», — с гордостью объясняет сотрудница сафари-парка.

В этом же году зоопарк прославился на весь мир дружбой тигра Амура и козла Тимура. В 2016-м здесь появился Парк для больших гималайских медведей.

«Строили его почти целый год! Все силы сотрудников Приморского Сафари-парка были брошены на строительство большого Парка для гималайских медведей. Расположен Парк мишек рядом с Парком леопардов. Посетители смотрят медведей с моста, также как леопарда и тигров. Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части - крутой склон с камнями и мощные красивые скалы», — рассказывает Маргарита Овчинникова.

В 2017 году построили Парк львов, в 18-м — построили и запустили в работу Парк рысей и Парк пумы.

В прошлом году в парке появился контактный зоопарк с кроликами. Также сотрудники отстояли двух своих питомцев: тигра Амура и тигрицу Тайгу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]