В Приморье полиция проверяет информацию о "концлагере для животных"

Полиция в Приморье проводит проверку по информации в соцсетях о том, что житель Артема на своем участке убивает собак, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

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Ранее на платформе change.org была опубликована петиция в адрес прокуратур Артема и Приморья, в которой авторы просят закрыть "концлагерь для животных" и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь.

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По информации в петиции, на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак, животных держат в клетках в плохих условиях. Также отмечается, что волонтерам периодически удается вызволять псов.

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В соцсетях распространяется видео, снятое на участке. На нем видны привязанная истощенная собака, лужи крови на земле и множество ошейников на территории у дома.

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"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщил представитель пресс-службы отдела МВД России по городу Артему.

По данным очевидцев, в "концлагере для живоных" содержатся и домашние собаки.

"Да быстрее бы уже разобрались с этой тварью!!!Позавчера были освобождены щенки с этого участка, а вчера опять были две собаки, тем более, что они домашние!!!", - пишет в соцсети пользователь под ником bas_balabas.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]