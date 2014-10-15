Живодерню для собак устроил житель Артема: люди в шоке, видео не для слабонервных

В Сети появилась петиция, которую просит подписать жительница города Артема Виктория Носик. Петицию она адресовала прокурору Приморского края Николаю Пилипчуку и прокуратуре Артема, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на change.org (Виктория Носик).

В петиции Виктория требует возбудить уголовное дело в отношении жителя Артема Николая Кима и его дочери, которые, вероятно, думают, что жестокое обращение с животными никак не наказуемо законом. Однако, именно по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» против Кима Николая Неновича по прозвищу «Мирон» (1955 г.р.) и его дочери Ким Елены Николаевны (2001 г.р.), проживающих по адресу: г. Артём, ул. Солнечная, 11/1 и просит возбудить дело Виктория.

«Помогите закрыть концлагерь для животных, находящийся по адресу г.Артём, ул. Солнечная 11/1. Уже много лет в этом доме убивают и разделывают на мясо собак! Страшно видеть, как они стоят в клетках на улице, привязанные так, что невозможно даже лечь. Они лают от бессилия, стоя в собственных фекалиях, и всё, что им остаётся - ждать жестокой расправы. Всюду здесь царит смерть: удавки на горле, пробитые головы, клетка с трупами щенков и всюду разбросанные ошейники тех, кто уже разделанный лежит в коробке»...

«Пожалуйста, прекратите этот ад! Так не должно быть! Это бесчеловечно и жутко! Мы очень просим Вас не проходить мимо и помочь осветить эту трагедию во всевозможных СМИ и соц.сетях. Мы верим, что Вы не останетесь равнодушными к ни в чем неповинным собакам и поможете спасти их от мучительной смерти!

Мы готовы предоставить Вам самую полную и развернутую информацию о происходящем на наших глазах кошмаре и садизме, предоставить все имеющиеся у нас видео и фото материалы, и проехать с Вами на место, чтобы показать Вам эту «собачью скотобойню. Просим власти помочь с изъятием собак, а также привлечь Кима Н.Н. и Ким Е.Н. к ответственности», - пишет в своем обращении Виктория Носик.

В instagram-паблике veles_katerina_ribalova Виктория опубликовала видео (не для слабонервных), в нем виден весь ужас, который творится на частном участке за забором.

Отметим, уже почти три тысячи неравнодушных граждан подписали данную петицию.

«Являюсь Инспектором "ЗооИнформ" и я присутствовал при выемке собак и щенков с дангого адреса, а так же веду отслеживанием этого адреса в целях "поймать за руку", но этот человек очень аккуратен....Пока поймать не получается,....запускаем время от времени квадрокоптер и так же навещаем этот адрес каждый день», - пишет пользователь Виктор из Владивостока.

«Таких нужно сажать! Только так мы сможем обезопасить себя и своих питомцев», - говорит Наталья Демина из Большого Камня.

«Я требую прекратить это живодёрство! А также прокуратура должна разобраться в бездействии полиции!! Они уклоняются от выполнения своих должностных обязанностей!!!», - отметил Игорь Бартыло из Владивостока.

Комментарии идут один за другим. В Приморье еще верят в то, что жестокость в отношении животных не должна остаться ненаказуемой. Пользователи просят чиновников обратить внимание на данную проблему.

Видео содержит ограничения 18+

Ссылка

https://instagram.fhel6-1.fna.fbcdn.net/v/t50.2886-16/85751230_2603306059898198_8783786234793427966_n.mp4?_nc_ht=instagram.fhel6-1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=102&_nc_ohc=_7SwweVQZWMAX9V9-hR&oe=5E3F5325&oh=0a051866abad8f1af49cf47f324dffc1





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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