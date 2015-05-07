Следком подключился к решению проблемы экипажа "Антареса", находящегося в иностранном порту

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены размещенные сведения о невыплате заработной платы 14 членам экипажа судна рефрижератора «Антарес» рыболовной компании ООО «Гермес-Марин».

В ходе процессуальной проверки будут установлены все изложенные в СМИ сведения, размер невыплаченной заработной платы, а также иные значимые обстоятельства.

По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее член экипажа судна "Антарес" сообщил о бедственном положении моряков, оказавшихся в иностранном порту. На тот момент у моряков, находящихся в южно-корейском порту Пусан, не было продуктов, питьевой воды и денег для возвращения на родину. Накануне владелец судна сообщил, что продуктами и питьевой водой экипаж обеспечен. В настоящее время решается вопрос о выплате зарплаты морякам и возвращении их на родину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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