Экипаж судна «Антарес», попавший в бедственное положение, обеспечен продуктами и водой

Экипаж транспортного рефрижератора «Антарес» обеспечили продуктами и водой. В ближайшее время работодатель обещает погасить морякам задолженность по зарплате. Также в настоящее время решается вопрос о возвращении моряков на родину.

После публикации на сайте Vestiprim.ru ситуация на судне «Антарес» сдвинулась с мертвой точки.

Напомним, накануне в редакцию Vestiprim.ru обратился один из 14-ти членов экипажа транспортного рефрижератора «Антарес» с просьбой дать огласку ситуации, в которую они попали.

Моряки сообщили, что они оказались брошены на произвол судьбы в иностранном порту, без денег и продуктов.

С 17.01.2020 года "Антарес", принадлежащий ООО «Гермес-Марин», находится в Южно-Корейском порту Пусан. Судно находится в стадии перепродажи новому собственнику — компании «Антей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]