Моряки в отчаянии и просят помощи: еще один судовладелец бросил на произвол судьбы, оставив без денег и питания, экипаж судна

Просим Вас придать огласке нашу сложную ситуацию, и помочь разрешить ее нам, обратились с мольбой о помощи 14 членов экипажа транспортного рефрижератора «АНТАРЕС» к "Вестям:Приморья".

«Мы моряки транспортного рефрижератора «АНТАРЕС», принадлежащий Российской компании ООО "ГЕРМЕС-МАРИН", находящейся в городе Владивостоке по адресу: Океанский проспект, 88а. С 17.01.2020 года судно находится в Южно-Корейском порту Пусан. Экипаж брошен судовладельцем, не выплачивается с ноября и по настоящее время зарплата. На судне нет продуктов питания, топлива осталось на два три дня, питьевая вода для употребления не пригодна.

Судно находится на стадии перепродажи, новый собственник компания «Антей». На контакт с экипажем ни те, ни другие представители не выходят. Находимся в полном непонимании что происходит, ограничиваясь лишь бессмысленным переписками и обещаниями.

Люди не могут уехать домой. Ситуация с каждым днем только ухудшается. Экипаж судна подавлен, находится в отчаянии и просит помощи», - рассказал один из членов экипажа, который просил не называть своего имени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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