Борис Кубай прокомментировал информацию о снегопаде во Владивостоке 9 февраля

Начальник Примгидромета дал комментарий по поводу распространения информации в Интернете о том, что «в воскресенье, 9 февраля, во Владивостоке ожидается снегопад». Некоторые СМИ уточняют, что будет «обложной снегопад». Телефон и мессенджеры редакции сайта Примпогода завалены вопросами от журналистов и пользователей о том, будет ли снегопад во Владивостоке в эти выходные и в начале недели.

"Для Владивостока слово «снегопад» звучит как штормовое предупреждение об ожидаемом транспортном коллапсе. Убедительно прошу всех не разбрасываться подобными словами в погоне за сенсацией!", - отметил Борис Кубай.

что же касается погоды на 9-10 февраля во Владивостока главный синоптик края сообщил:

"Доминирующий над Китаем и Приморьем азиатский антициклон к предстоящим выходным будет постепенно ослабевать. Одновременно над провинцией Цзилинь будет образовываться слабый, малоактивный циклон, который в ночь с 9 на 10 февраля пройдет над Хасанским районом, выйдет в Японское море и, без развития, продолжит путь восвояси в юго-восточном направлении в сторону Японии. В период его прохождения над Хасанским районом, а это будет первая половина ночи, на юге Приморья и во Владивостоке может пройти небольшой снег количеством не более 1 мм".









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]