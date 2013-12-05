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Мужчина чуть заживо не сгорел в Приморье

Мужчина чуть заживо не сгорел в Приморье

Источник фото: n1.by, пресс-служба ОМВД России по г. Артему

Находясь на маршруте патрулирования в районе дома №1 по улице Кирова, сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему сержант полиции Иван Мизгирёв заметил огонь, полыхавший в  районе теплотрассы. Сообщив в дежурную часть о происшествии, сотрудник полиции поспешил на место пожара, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Оказалось, что между трубами лежит мужчина. Его верхняя одежда была объята огнем.

Потушив огонь подручными средствами, полицейский оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. После этого 38-летний мужчина без определенного места жительства был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудника патрульно-постовой службы сержанта полиции Ивана Мизгирёва гражданин избежал смертельной опасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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