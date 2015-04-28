Новостройки в Приморье за год подорожали в среднем на 28% 

Прошедший год отметился двумя значимыми событиями для строительной отрасли. Оба, как прогнозировали эксперты и показало время, напрямую повлияли на стоимость «квадрата» в новостройке. На первичном рынке жилья в Приморье цены за год выросли в среднем на 28%, а на вторичном – всего на 12%. В ближайшие два года стоимость квартир в новостройках может подняться еще на 20-25%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

С 1 июля застройщики по всей России перешли с долевого строительства на проектное финансирование в виде банковских кредитов. Деньги граждан до момента получения ключей от квартир в готовом доме хранятся на эскроу-счетах. Уже начатые объекты могли достраиваться по старой схеме долевого строительства, а новые должны использовать проектное финансирование и счета эскроу. Так как проектное финансирование фактически является банковским кредитом, застройщик закладывает в стоимость будущего «квадрата» свои расходы на оплату процентов по займу.

В декабре стартовала программа «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% годовых. По ее условиям жилищные кредиты дают только на покупку недвижимости на первичном рынке – в строящемся или уже сданном доме, но только у застройщика. Спрос резко переместился со вторичного рынка на новостройки, что вместе с крайне ограниченным в Приморье предложением и могло спровоцировать рост цен на жилье от застройщика.

По данным Приморскстата, в конце 2018 года средняя цена «квадрата» на первичном рынке составляла 73 135 рублей, а через год уже достигла 93 755 рублей. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 28,19%. Но жилье в новостройках Приморья дорожало неравномерно. Так, типовая недвижимость среднего качества за год прибавила в цене 30,47%. Жилье улучшенного качества подорожало на 19,91%, а элитные «квадраты» – сразу на 68,94%, перешагнув отметку в 180 тысяч рублей за квадратный метр.

Примечательно, что наибольший рост пришелся именно на первые два квартала 2019 года, когда рынок и потенциальные покупатели ожидали поднятия цен при переходе на проектное финансирование и эскроу-счета с 1 июля, и скупали строящееся жилье впрок даже на этапе котлована. За первые шесть месяцев новостройки подорожали в среднем почти на 22% – с 73 135 руб. в конце 2018-го до 89 186 руб. по результатам второго квартала 2019-го. Типовое жилье за это время поднялось в цене на четверть, а элитное – в полтора раза. Ситуацию сгладила недвижимость улучшенного качества, которая за шесть месяцев подорожала на скромные 15%.

«Дальневосточная ипотека», неожиданный старт которой в декабре также мог спровоцировать повышение цен на первичном рынке жилья, пока повлияла на рынок не значительно. За четвертый квартал 2019 года средняя стоимость новостроек прибавила немногим более 4%. Хотя и тут элитные «квадраты» оказались в лидерах – плюс 12% за три последних месяца прошлого года.

Одновременно цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Опрошенные изданием девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах – и до 25%.

О том, что программа «Дальневосточная ипотека» повлияет на рынок новостроек, признавали даже официальные лица еще при оформлении первых льготных кредитов.

«Мы живем и работаем в рыночной экономике, поэтому будет спрос на новостройки, подтянутся и строители, – предположил Сергей Тырцев, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. – Это одна из логик, почему дальневосточная ипотека под 2% выдается именно на новое жилье, – для того, чтобы подстегнуть новостройки. Здесь есть и вторая составляющая. Мы прекрасно знаем рыночный механизм: когда есть спрос, растет предложение, растет и цена этого предложения. Чтобы стоимость самого жилья росла не такими быстрыми темпами, как обычно, мы подразумеваем взаимодействие с застройщиками на предмет каких-то компенсационных мер для них».

Средние цены на первичном рынке жилья в Приморском крае, руб. за 1 кв. м

Год Все квартиры Среднего качества (типовые) Улучшенного качества Элитные 2018 73 135 49 934 77 231 107 659 I кв. 2019 87 187 89 346 87 179 161 013 Рост с начала года +19,21% +18,85% +12,88% +49,56% II кв. 2019 89 186 62 328 89 067 161 602 Рост с начала года +21,95% +24,82% +15,33% +50,11% III кв. 2019 90 049 63 870 89 824 161 810 Рост с начала года +23,13% +27,97% +16,31% +50,3% IV кв. 2019 93 755 65 149 92 604 181 877 Рост с начала года +28,19% +30,47% +19,91% +68,94%





На вторичном рынке недвижимости Приморья обстановка с ценами в 2019 году была значительно спокойнее. В среднем за год «квадрат» там подорожал на 12% – с 87 118 рублей в конце 2018-го до 97 933 рублей по результатам 2019-го. Жилье разного класса на вторичном рынке росло примерно одинаково и равномерно в течение всего года. А недвижимость низкого качества в четвертом квартале даже подешевело, в среднем, на 5000 рублей за «квадрат».

Средние цены на вторичном рынке жилья в Приморском крае, руб. за 1 кв. м

Год Все квартиры Низкого качества Среднего качества (типовые) Улучшенного качества 2018 87 118 83 630 85 371 89 702 I кв. 2019 93 188 89 649 89 545 96 526 Рост с начала года +6,97% +7,2% +4,89% +7,61% II кв. 2019 93 433 91 333 90 817 95 736 Рост с начала года +7,25% +9,21% +6,38% +6,73% III кв. 2019 97 552 97 905 93 314 100 468 Рост с начала года +11,98% +17,07% +9,3% +12% IV кв. 2019 97 933 92 980 96 390 100 095 Рост с начала года +12,41% +11,18% +12,91% +11,59%

По данным Приморскстата, за весь 2019 год в Приморье сдали в эксплуатацию 549 700 квадратных метров жилой недвижимости – всего на 2% больше, чем в 2018-м. Половину составляют объекты индивидуальных застройщиков, то есть частные дома. Общий объем жилищного строительства в Приморье все еще не вернулся на докризисный уровень 2014 года, когда он превышал 600 тысяч «квадратов» в год. Из общей площади сданных по краю домов в 2019 году на Владивосток пришлось 43% жилья. В столице Приморья построили 3695 квартир общей площадью 233 400 кв. метров, что на 16% меньше 2018-го.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]