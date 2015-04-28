Новостройки в Приморье за год подорожали в среднем на 28%
Прошедший год отметился двумя значимыми событиями для строительной отрасли. Оба, как прогнозировали эксперты и показало время, напрямую повлияли на стоимость «квадрата» в новостройке. На первичном рынке жилья в Приморье цены за год выросли в среднем на 28%, а на вторичном – всего на 12%. В ближайшие два года стоимость квартир в новостройках может подняться еще на 20-25%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
С 1 июля застройщики по всей России перешли с долевого строительства на проектное финансирование в виде банковских кредитов. Деньги граждан до момента получения ключей от квартир в готовом доме хранятся на эскроу-счетах. Уже начатые объекты могли достраиваться по старой схеме долевого строительства, а новые должны использовать проектное финансирование и счета эскроу. Так как проектное финансирование фактически является банковским кредитом, застройщик закладывает в стоимость будущего «квадрата» свои расходы на оплату процентов по займу.
В декабре стартовала программа «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% годовых. По ее условиям жилищные кредиты дают только на покупку недвижимости на первичном рынке – в строящемся или уже сданном доме, но только у застройщика. Спрос резко переместился со вторичного рынка на новостройки, что вместе с крайне ограниченным в Приморье предложением и могло спровоцировать рост цен на жилье от застройщика.
По данным Приморскстата, в конце 2018 года средняя цена «квадрата» на первичном рынке составляла 73 135 рублей, а через год уже достигла 93 755 рублей. Таким образом, рост за 12 месяцев составил 28,19%. Но жилье в новостройках Приморья дорожало неравномерно. Так, типовая недвижимость среднего качества за год прибавила в цене 30,47%. Жилье улучшенного качества подорожало на 19,91%, а элитные «квадраты» – сразу на 68,94%, перешагнув отметку в 180 тысяч рублей за квадратный метр.
Примечательно, что наибольший рост пришелся именно на первые два квартала 2019 года, когда рынок и потенциальные покупатели ожидали поднятия цен при переходе на проектное финансирование и эскроу-счета с 1 июля, и скупали строящееся жилье впрок даже на этапе котлована. За первые шесть месяцев новостройки подорожали в среднем почти на 22% – с 73 135 руб. в конце 2018-го до 89 186 руб. по результатам второго квартала 2019-го. Типовое жилье за это время поднялось в цене на четверть, а элитное – в полтора раза. Ситуацию сгладила недвижимость улучшенного качества, которая за шесть месяцев подорожала на скромные 15%.
«Дальневосточная ипотека», неожиданный старт которой в декабре также мог спровоцировать повышение цен на первичном рынке жилья, пока повлияла на рынок не значительно. За четвертый квартал 2019 года средняя стоимость новостроек прибавила немногим более 4%. Хотя и тут элитные «квадраты» оказались в лидерах – плюс 12% за три последних месяца прошлого года.
Одновременно цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Опрошенные изданием девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах – и до 25%.
О том, что программа «Дальневосточная ипотека» повлияет на рынок новостроек, признавали даже официальные лица еще при оформлении первых льготных кредитов.
«Мы живем и работаем в рыночной экономике, поэтому будет спрос на новостройки, подтянутся и строители, – предположил Сергей Тырцев, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. – Это одна из логик, почему дальневосточная ипотека под 2% выдается именно на новое жилье, – для того, чтобы подстегнуть новостройки. Здесь есть и вторая составляющая. Мы прекрасно знаем рыночный механизм: когда есть спрос, растет предложение, растет и цена этого предложения. Чтобы стоимость самого жилья росла не такими быстрыми темпами, как обычно, мы подразумеваем взаимодействие с застройщиками на предмет каких-то компенсационных мер для них».
Средние цены на первичном рынке жилья в Приморском крае, руб. за 1 кв. м
|
Год
|
Все квартиры
|
Среднего качества (типовые)
|
Улучшенного качества
|
Элитные
|
2018
|
73 135
|
49 934
|
77 231
|
107 659
|
I кв. 2019
|
87 187
|
89 346
|
87 179
|
161 013
|
Рост с начала года
|
+19,21%
|
+18,85%
|
+12,88%
|
+49,56%
|
II кв. 2019
|
89 186
|
62 328
|
89 067
|
161 602
|
Рост с начала года
|
+21,95%
|
+24,82%
|
+15,33%
|
+50,11%
|
III кв. 2019
|
90 049
|
63 870
|
89 824
|
161 810
|
Рост с начала года
|
+23,13%
|
+27,97%
|
+16,31%
|
+50,3%
|
IV кв. 2019
|
93 755
|
65 149
|
92 604
|
181 877
|
Рост с начала года
|
+28,19%
|
+30,47%
|
+19,91%
|
+68,94%
На вторичном рынке недвижимости Приморья обстановка с ценами в 2019 году была значительно спокойнее. В среднем за год «квадрат» там подорожал на 12% – с 87 118 рублей в конце 2018-го до 97 933 рублей по результатам 2019-го. Жилье разного класса на вторичном рынке росло примерно одинаково и равномерно в течение всего года. А недвижимость низкого качества в четвертом квартале даже подешевело, в среднем, на 5000 рублей за «квадрат».
Средние цены на вторичном рынке жилья в Приморском крае, руб. за 1 кв. м
|
Год
|
Все квартиры
|
Низкого качества
|
Среднего качества (типовые)
|
Улучшенного качества
|
2018
|
87 118
|
83 630
|
85 371
|
89 702
|
I кв. 2019
|
93 188
|
89 649
|
89 545
|
96 526
|
Рост с начала года
|
+6,97%
|
+7,2%
|
+4,89%
|
+7,61%
|
II кв. 2019
|
93 433
|
91 333
|
90 817
|
95 736
|
Рост с начала года
|
+7,25%
|
+9,21%
|
+6,38%
|
+6,73%
|
III кв. 2019
|
97 552
|
97 905
|
93 314
|
100 468
|
Рост с начала года
|
+11,98%
|
+17,07%
|
+9,3%
|
+12%
|
IV кв. 2019
|
97 933
|
92 980
|
96 390
|
100 095
|
Рост с начала года
|
+12,41%
|
+11,18%
|
+12,91%
|
+11,59%
По данным Приморскстата, за весь 2019 год в Приморье сдали в эксплуатацию 549 700 квадратных метров жилой недвижимости – всего на 2% больше, чем в 2018-м. Половину составляют объекты индивидуальных застройщиков, то есть частные дома. Общий объем жилищного строительства в Приморье все еще не вернулся на докризисный уровень 2014 года, когда он превышал 600 тысяч «квадратов» в год. Из общей площади сданных по краю домов в 2019 году на Владивосток пришлось 43% жилья. В столице Приморья построили 3695 квартир общей площадью 233 400 кв. метров, что на 16% меньше 2018-го.
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