Бывший директор ТИНРО-Центра стал советником в крупной ассоциации

Экс-директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров стал советником Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Конкурент".

Как сообщил Зверев в итоговом отчете о деятельности ассоциации в 2019 году, профессор Бочаров усилит возможности ВАРПЭ в слиянии бизнеса с рыбохозяйственной наукой. «Советский опыт регулирования рыбопромышленного комплекса был не так уж плох. И советский опыт предусматривал несколько иной формат взаимодействия производственников и ученых. К сожалению, сейчас рыбохозяйственная наука отрывается от нужд производства. Часто сталкиваемся с некоторым недопониманием», - написал президент ВАРПЭ.

Бочаров ушел с поста руководителя ТИНРО-Центра после возбуждения против него уголовного дела в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Бочаров и его первый заместитель Юрий Блинов умышленно проигнорировали установленный законодательством порядок проведения конкурсных процедур на выполнение работ по отлову морских животных для государственных нужд. В частности, с целью организации освоения квот они передали выделенные ТИНРО-Центру разрешения на отлов млекопитающих одной из приморских фирм, деятельностью которой руководил их подчиненный. После добычи морских животных обвиняемые имитировали проведение конкурсов, перечислив коммерческой организации 13,5 млн руб. за работы, стоимость которых предприниматель определил самостоятельно.

В ходе расследования Бочаров и Блинов возместили ущерб, вследствие чего в апреле 2019 г. Фрунзенский районный суд г. Владивостока закрыл уголовное дело против ученых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]