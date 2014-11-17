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В Партизанске волонтеров поблагодарили за помощь в розыске без вести пропавших людей

В Партизанске волонтеров поблагодарили за помощь в розыске без вести пропавших людей

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Партизанску

В городе Партизанске полицейские встретились с представителями Приморской общественной организации по поиску пропавших детей, чтобы выразить слова благодарности за многолетнюю помощь в проведении поисковых мероприятий, - сообщает "Вести6 Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Партизанску.

Не считаясь с личным временем, днем и ночью волонтеры приходят на помощь полиции – создают поисковые отряды, участвуют в обследовании местности, проводят информационную поддержку путем распространения информации в социальных сетях.

Начальник отдела МВД России по городу Партизанску Денис Волосухин вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, слаженную, упорную и эффективную деятельность, участие в поиске граждан, пропавших без вести на территории Партизанского городского округа, представителю общественной организации «ПримПоиск» Анастасии Стародумовой.

Сотрудник полиции подчеркнул, что органы внутренних дел будут укреплять партнерские отношения с волонтёрскими организациями, которые  оказывают неоценимую помощь в розыске пропавших без вести людей, и выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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