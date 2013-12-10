Жительница Приморья – лауреат конкурса «Доброволец России»

Жительница Приморья завоевала звание лауреата в конкурсе «Доброволец России», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Мероприятие направлено на выявление молодых лидеров в регионах и поддержку их полезных и социально значимых инициатив.

Как уточнили в департаменте по делам молодежи Приморского края, лауреатом всероссийского конкурса стала Кристина Вульферт из Фокино. Она является председателем правления региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «ПримПоиск».

«Кристина Вульферт стала одной из лучших в номинации “Смелые сердцем”, где ежегодно представляют проекты в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, поиска людей и популяризации культуры безопасности. Ее проект направлен на повышение безопасности населения края, дальнейшее развитие организации “ПримПоиск”, совершенствование ее материально-технической базы, повышение эффективности массовых спасательных и поисковых мероприятий с привлечением добровольцев и внедрение современных технологий для спасения и поиска пропавших людей в городской среде и на природе», – отметила директор департамента Елена Томчук.

Отметим, волонтеры – одно из крупнейших молодежных движений в Приморье, насчитывающее более 20 тысяч человек. Активисты регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях, мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Развитие добровольчества – одна из задач регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». К 2024 году планируется вовлечь в добровольческую деятельность 20% жителей Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]