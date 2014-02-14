«ПримПоиск» претендует на премию «Звезда Дальнего Востока»
Новая номинация появилась в премиии «Звезда Дальнего Востока» — «Доброволец года». В Приморском крае претендентом на ее получение стала волонтерская организация «ПримПоиск», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Впервые достижения дальневосточных волонтеров будут поощрены премией «Звезда Дальнего Востока». Введение новой номинации позволит выразить признание со стороны органов власти и институтов развития Дальнего Востока людям, реализующим волонтерские проекты в регионе, и показывает лучшие волонтерские практики.
Кирилл Долгов, советник председателя «Ассоциации волонтерских центров», прокомментировал: «Важно, что волонтерские проекты Дальнего Востока получают поддержку и признание. Такие премии дают импульс развитию добровольчества, привлекают внимание к лучших проектам и, безусловно, работают на то, чтобы добровольцев в нашей стране становилось все больше».
Дальневосточных проектов, которые достойны признания, насчитывается много. Так, волонтеры Республики Бурятия представляют проект «Мусор из головы», цель которого изменить отношение людей к природе и своему мусору ответственно. Приморский край выступил с проектом «Не теряя минуты-2».
Общественная организация «ПримПоиск», помимо поиска пропавших людей, занимается обучением населения разным методикам самого поиска. Как результат - данные о найденных живыми людей возросли на 70 процентов.
Волонтеры Сахалинской области помогают пожилым: проект «Ангелы с крепкими руками» направлен на помощь парализованным и беспомощным старикам и инвалидам. Другой проект в области культуры «Народный Сахалинский гид» формирует сообщества людей, которые интересуются своим регионом, которые своими знаниями безвозмездно готовы делиться с окружающими.
Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения премии в Москве. Организаторами Премии выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручат вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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