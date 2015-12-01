"Восток-24" стал "Звездой Дальнего Востока"

В рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве прошло награждение специальной «дальневосточной» премией – «Звезда Дальнего Востока», — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Премию в одиннадцати номинациях получили журналисты, представители российского и зарубежного бизнеса, участники программы «Дальневосточный гектар», добровольцы.

За прошедшие 6 лет Дальний Восток стал одной из самых динамично развивающихся территорий. С помощью государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется 2094 инвестиционных проекта. Введено в эксплуатацию 283 предприятия. Фактически инвесторами вложено 788,5 млрд рублей. Создано более 43 тысяч рабочих мест. За всеми достижениями в социально-экономическом преобразовании Востока страны стоит совместная работа федеральных властей, регионов, бизнес-сообщества, представителей СМИ и общественности.

В 2019 году изменился формат премии. Старт заявочной компании был объявлен на полях ВЭФ-2019, а отбор проходит на региональном и федеральном уровнях. По итогам регионального этапа поступило порядка 140 заявок из всех регионов ДФО – от жителей, организаций и компаний. Больше всего номинантов выдвинулось из Якутии, Амурской области, Приморского края.

В специальной номинации «Открытость», как и в прошлом году, премия «Звезда Дальнего Востока» была вручена сразу нескольким представителям федеральных СМИ. Среди них и канал «Восток-24», круглосуточный телеканал, созданный на базе ГТРК «Владивосток» и объединяющий информационное пространство Дальневосточного федерального округа в интернет- и телеэфире.

В номинации «Лучший гектар» лучшие проекты отобраны АРЧК ДВ. В настоящее время «дальневосточный гектар» взяли более 75 тысяч человек. Участки берут для строительства домов, под туристические и образовательные проекты, крестьянские фермы и теплицы. Из поступивших заявок на премию были отобраны три лучшие. Лауреатом из Приморья стал проект по организации выпечки хлеба — руководитель Андрей Шаплов, глава хозяйства «Хлеб Отец».

Лауреатом от края в номинации «Развитие территорий» стала группа компаний «Доброфлот» с проектом по строительству рыбоперерабатывающего завода в ТОР «Большой Камень».

В номинации «Технологические новации» стал приморский проект «Пентакан», производящий косметику из морских огурцов.

В специальной номинации «Доброволец» лауреатами стала общественная организация «ПримПоиск», которая помимо поиска пропавших людей, занимается обучением населения разным методикам самого поиска. Как результат - данные о найденных живыми людей возросли на 70%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]