Приморским волонтерам предлагают 1 млн рублей

В Приморье стартовал краевой этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Волонтеры могут выиграть 1 миллион рублей на финансирование своей деятельности, сообщают «Вести:Приморье». Заявки принимаются до 24 мая на электронную почту: primvol@gmail.com с пометкой «На Конкурс».

К участию в конкурсном отборе приглашаются зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и автономные бюджетные учреждения, а также органы территориального общественного самоуправления.

Участники могут осуществлять деятельность по следующим направлениям работы: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, в том числе рассматривается семейное и корпоративное добровольчество, «серебряное» добровольчество – здесь подразумевается волонтерская деятельность граждан старшего поколения в возрасте от 56 лет, отметили в в пресс-службе правительства Приморского края.

Организаторами краевого этапа всероссийского конкурса «Регион добрых дел» являются департамент по делам молодежи Приморья и АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края».

Консультации по оформлению заявки на конкурс «Регион добрых дел» проводятся по телефону 7 (423) 279-17-10, электронному адресу: primvol@gmail.com.

«Главная цель конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Приморья, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность», – уточнила директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Отметим, волонтеры – одно из крупнейших молодежных движений в Приморье, насчитывающее более 20 тысяч человек. Активисты регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях и мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Развитие добровольчества – одна из задач регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». К 2024 году планируется вовлечь в добровольческую деятельность 20% жителей Приморья. По итогам прошлого года уже достигнут показатель в 14%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]