Во Владивостоке стартует прием заявок на конкурс «Волонтер года»

Самых активных добровольцев года по традиции выберут во Владивостоке. Заявки на конкурс принимаются с 15 октября до 23 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Участвовать в городском конкурсе «Волонтер года 2021» могут все причастные к добровольческой деятельности на территории Владивостока. Для этого необходимо подать заявку и портфолио в электронном виде на почту volonter@mrc-vlad.ru, либо в офис Молодежного ресурсного центра (ул. Светланская, 205). Документы принимаются до 18:00 23 ноября.

«Волонтеры – незаменимые помощники при проведении различных мероприятий, будь то социальные акции, благоустройство, городские праздников. И мы хотим поддержать и поблагодарить тех, кто всегда готов бескорыстно прийти на помощь другим. За свою работу у активных добровольцев накопилось множество благодарственных писем, грамот, дипломов, сертификатов – все их нужно включить в портфолио. Многие из них стали лидерами добровольческих команд, имеют опыт реализации собственных проектов. Обо всем этом участники конкурса могут рассказать в презентации, которая будет представлена для рассмотрения экспертным советом конкурса», - отмечает директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Номинации конкурса:

• Гран-при;

• «Ударник волонтерского труда» (учитывается количество часов и мероприятий за период с 1 октября 2020 года по 15 октября 2021 года);

• «Волонтерский дебют» (начало волонтерской деятельности - с 1 января 2021 года);

• «Личный вклад в добровольчество» (популяризация идей волонтерского движения и здорового образа жизни среди молодежи и старшего поколения);

• «За благодеяния» (активное участие в деятельности, направленной на помощь детям, нуждающимся в особом внимании государства, пожилым люди, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, гражданам, пострадавшим во время стихийных бедствий, социальных катаклизмов и др.);

• «Юный доброволец» (возрастное ограничение для участников номинации – до 14 лет);

• «Организатор добровольчества» (наличие волонтерского стажа - более двух лет);

• «Координатор года» (активное участие в мероприятиях в качестве координатора волонтеров);

• «Молоды душой» (участниками номинации являются волонтеры в возрасте от 40 лет и старше).

По всем вопросам можно обращаться к представителю оргкомитета конкурса по телефону 222-22-48 (главный специалист по проектной деятельности и развитию добровольчества МРЦ Светлана Романовна Плохих).

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Коллективная заявка Волонтер года 2021 >>

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]