Трагедия на дороге: тело девушки-водителя собирали по частям

Смертельное ДТП в районе Героев Тихоокеанцев.

Легковушка двигалась со стороны Окатовой в сторону Катерной. Скорость, судя по всему, была большой. Автомобиль улетел с дороги, пролетел несколько десятков метров и остановился, влетев стену, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик dps_vl.

Автомобиль превратился в груду металла. Тело девушки-водителя оказалось обезглавленным.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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