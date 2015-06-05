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Трагедия на дороге: тело девушки-водителя собирали по частям

Трагедия на дороге: тело девушки-водителя собирали по частям

Источник фото: dps_vl

Смертельное ДТП в районе Героев Тихоокеанцев.

Легковушка двигалась со стороны Окатовой в сторону Катерной. Скорость, судя по всему, была большой. Автомобиль улетел с дороги, пролетел несколько десятков метров и остановился, влетев стену, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик dps_vl. 

Автомобиль превратился в груду металла. Тело девушки-водителя оказалось обезглавленным. 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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