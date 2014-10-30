Инъекции красоты и прочности: историческую кладку в Уссурийске восстанавливают военные инженеры





Ради сохранения в Уссурийске знаменитой краснокирпичной кладки, характерной для начала ХХ века, военные строители применяют сложную технологию, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Город Уссурийск в Приморском крае основан в 1866 году, здесь сохранилось 157 объектов культурного наследия, построенных в конце ХIХ – начале ХХ века. Основной строительный материал – красный дореволюционный маркированный кирпич.

Из него построены и некоторые здания Министерства обороны, в частности, казармы. За сто лет они стали домом тысячам солдат и офицеров. Четыре корпуса восстановили. В них уже размещены воинские подразделения. Оставшиеся три оказались в худшем состоянии. В результате глубокого обследования в кирпичной кладке обнаружено около 170 трещин, порой достигающих 4 метров. Фундаменты тоже нуждались в гидроизоляции и усилении.

Для восстановления исторической кладки специалисты Военно-строительного комплекса применили технологию инъектирования. Другие, традиционные, методы одностороннего наращивания и усиления кирпичной стены с помощью обойм или так называемых железобетонных рубашек действительно эффективны, надежны, но их нельзя использовать на памятниках архитектуры и объектах, ценных с точки зрения городской культуры.

Единственный способ – инъекции. Это трудоемкий процесс из нескольких операций по заполнению специальным составом пустот, трещин и различных полостей в кладке. проводить его могут только мастера высокой квалификации, прошедшие обучение, имеющие соответствующие сертификаты.

Все начинается с очистки поверхности от грязи и пыли. швы и края трещин обрабатывают механическим способом и удаляют хрупкие части. Вдоль границ разлома сверлят отверстия глубиной до 90 процентов стены на расстоянии 25 см друг от друга. затем через так называемые паркеры под давлением насосом заполняют (инъектируют) пустоты скрепляющим раствором на основе полимерных материалов и эпоксидных смол. После застывания кирпичную кладку зачищают. Благодаря технологии инъектирования сохраняется исторический облик фасада. прочность стен увеличивается в два раза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]