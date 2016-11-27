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Погода приготовила неприятный сюрприз на день всех влюбленных

Погода приготовила неприятный сюрприз на день всех влюбленных

Источник фото: playcast.ru

14 февраля через Приморский край пройдет холодный фронт, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Произойдет ухудшение погоды, увеличится облачность, пройдут осадки различной интенсивностью и резко похолодает.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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