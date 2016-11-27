Погода приготовила неприятный сюрприз на день всех влюбленных

14 февраля через Приморский край пройдет холодный фронт, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Произойдет ухудшение погоды, увеличится облачность, пройдут осадки различной интенсивностью и резко похолодает.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru