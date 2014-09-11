Жительница Приморья пойдет под суд за ложное обвинение в педофилии





В Спасске-Дальнем возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

В правоохранительные органы поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что незнакомый мужчина домогался до ее малолетней дочери. По заявлению незамедлительно организованы проверочные мероприятия, в ходе которых установлено, что факт не подтвердился. Сама заявительница призналась, что сообщение ею выдумано.

По факту заведомо ложного доноса следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (обвинение лица в совершении особо тяжкого преступления).

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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