Взрослые игры в небе: сверхманёвренные истребители победили сверхзвуковых перехватчиков (фото)





В авиационном полку в Приморье проведены учебно-тренировочные полеты, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Летчики авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели учебно-тренировочные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

Экипажи истребителей в небе Приморья выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки. Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, в роли которых выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Были отработаны групповые полеты, полеты парой на групповую слетанность в обычных и сложных метеорологических условиях.

В ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса.

Кроме того, экипажи отработали заход на посадку в ночное время. Всего в ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]