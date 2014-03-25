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«Детки будут ликвидированы до одного»: полиция ищет «посланников» писем о взрывах в школах Владивостока

«Детки будут ликвидированы до одного»: полиция ищет «посланников» писем о взрывах в школах Владивостока

Полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах. Правоохранители уже устанавливают личности нарушителей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски авторов электронных писем с угрозами терактов. Неизвестные злоумышленники отправили свои послания в средние школы города.

В одном из образовательных учреждений Первореченского района получили письмо с текстом угрожающего содержания: «Чеченцы установили бомбу с компонентами отравляющего газа в двух учебных заведения вашего городишка. После воспламенения детки будут ликвидированы до одного».

Другое подобное письмо пришло на электронную почту еще одной средней школы в этом же районе. В нем сообщилось, что отравляющие вещества были спрятаны в образовательных учреждениях анархистами, а все ученики после детонации устройств будут уничтожены.

Работники школ сообщили о посланиях в полицию, а стражи порядка обследовали школы на предмет спрятанных взрывных устройств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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