Впервые за долгие годы российский фильм разобрали на цитаты и стикеры

Впервые за долгие годы в российском кинематографе появился фильм, который разобрали на цитаты и на стикеры. Это работа режиссера Сергея Урсуляка - «Одесский пароход».

Стикеры по мотивам фильма выпустил телеканал «Россия 1». Крылатые фразы из знаменитых миниатюр Михаила Жванецкого – «А где начальник транспортного цеха», «Не делай мне нервы!», «У тебя два яблока…», «Всё! Прения закончены!», «Не пугайте», «А попробовать?», «Или переходите на овощи, или нам придётся расстаться» – искромётные высказывания героев в исполнении Чулпан Хаматовой, Сергея Маковецкого, Романа Мадянова, Владимира Машкова, Ирины Пеговой и других можно использовать в повседневном общении вместо слов. Стикеры уже доступны в операционных системах Android и iOS, мессенджерах WhatsApp, Telegram и скоро появятся в Viber.

Напомним, сюжет новелл фильма разворачивается внутри одесского дворика 1970-х годов, где живут яркие, запоминающиеся персонажи. Режиссёр Сергей Урсуляк («Ненастье», «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Ликвидация» и др.).

В фильме «Одесский пароход» снялись: Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Евгений Ткачук, Игорь Золотовицкий, Юлия Сулес, Сергей Угрюмов, Лика Нифонтова, Александр Горбатов, Антон Кузнецов и многие другие.

Премьера картины «Одесский пароход» состоялась в эфире телеканала «Россия 1» 1 января 2020 года с долей 25,3% и рейтингом 9,6% (по данным Mediascope, Россия, аудитория «Все 18+»). На онлайн-площадках телеканала «Россия 1» фильм и его фрагменты в совокупности набрали более 50 миллионов просмотров.

Советуем посмотреть всем, кто этого еще не сделал. А в инстаграм-паблике @vestiprim прямые ссылки на скачиваение забавных стикеров, которыми можно украсить любые соцсети и мессендеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]